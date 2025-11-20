Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин едва не спровоцировал инцидент с пешеходами вблизи столичного стадиона ЦСКА. Факт грубого нарушения правил дорожного движения (ПДД) был зафиксирован недавно внедрённой в Москве системой искусственного интеллекта.

По данным SHOT, футболист, управляя автомобилем BMW с номерным знаком «ВОР», не уступил дорогу двум женщинам, которые уже пересекали улицу Куусинена. Пешеходы были вынуждены резко остановиться, чтобы избежать наезда. Сообщается, что Кокорин не предпринял мер для остановки и продолжил движение. За этот проступок ему был начислен штраф в размере 1500 рублей.

Футболист Александр Кокорин чуть не сбил двух женщин недалеко от стадиона ЦСКА в Москве. Фото © Telegram / SHOT

Примечательно, что за последний месяц его водительская карма пополнилась 38 штрафами на общую сумму около 50 тысяч рублей, включая инцидент с превышением скорости до 200 км/ч на трассе в Ростовской области. В общей сложности, за весь период владения транспортными средствами, на его счету накопилось 1549 штрафов, эквивалентных почти 1,7 миллиона рублей.

Несмотря на то что Кокорин числится в команде с Кипра, значительную часть текущего сезона он проводит в Москве из-за необходимости восстановления после травмы. В столице футболист владеет недвижимостью, стоимость которой превышает 300 миллионов рублей. Так, в 2011 году он приобрел апартаменты в жилом комплексе «Гранд-парк» (107,6 кв. м) и два парковочных места, общая оценка которых составила 65 миллионов рублей. В 2013 году была куплена вторая, более просторная квартира в ЖК «Новый Арбат» (210,3 кв. м), которая вместе с парковочным местом оценивается в 250 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о том, что Кокорин длительное время игнорировал необходимость оформления полиса ОСАГО, нарушая ПДД без страховки на протяжении полугода. После того как данная информация была предана огласке, футболист оперативно продлил договор страхования до мая 2026 года.