55 штрафов за полгода: Кокорина поймали на езде по Москве без ОСАГО на авто с блатными номерами

Хотя Кокорин живёт на Кипре, где играет за местный клуб, он часто прилетает в российскую столицу. У его иномарки Porsche с номерами ХАМ ещё в марте этого года закончился срок ОСАГО, но футболисту это не мешает. Всего за полгода спортсмен накатал 24 штрафа, неоплаченными числятся два из них. Кроме того, у футболиста есть в Москве BMW M5 с номерами ВОР, на котором он ранее собрал 1511 штрафов на более чем 1,6 млн рублей. За последние месяцы к этой цифре добавился ещё 31 штраф почти на 40 тысяч рублей.