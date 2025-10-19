Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 07:21

55 штрафов за полгода: Кокорина поймали на езде по Москве без ОСАГО на авто с блатными номерами

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин на протяжении шести месяцев нарушает ПДД, выезжая на дороги Москвы без ОСАГО, при этом на госномерах его авто есть буквенные сочетания — ВОР и ХАМ. Об этом пишет SHOT.

Машины Кокорина. Фото © Telegram / SHOT

Машины Кокорина. Фото © Telegram / SHOT

Хотя Кокорин живёт на Кипре, где играет за местный клуб, он часто прилетает в российскую столицу. У его иномарки Porsche с номерами ХАМ ещё в марте этого года закончился срок ОСАГО, но футболисту это не мешает. Всего за полгода спортсмен накатал 24 штрафа, неоплаченными числятся два из них. Кроме того, у футболиста есть в Москве BMW M5 с номерами ВОР, на котором он ранее собрал 1511 штрафов на более чем 1,6 млн рублей. За последние месяцы к этой цифре добавился ещё 31 штраф почти на 40 тысяч рублей.

Сейчас Кокорин временно выбыл из своей игры, получив травму на Кипре. Футболист вернулся в Россию, чтобы завершить лечение и восстановление, при этом вопрос с ОСАГО он не спешит решать.

«Связи в ФСБ» за $1 млн: Смолов заявил о вымогательстве со стороны бывшего тестя Кокорина
«Связи в ФСБ» за $1 млн: Смолов заявил о вымогательстве со стороны бывшего тестя Кокорина

Ранее стало известно, что в отношении футболиста Фёдора Смолова было возбуждено уголовное дело после драки в московском кафе «Кофемания». За это ему может грозить до трёх лет лишения свободы. Сейчас спортсмен отпущен под обязательство о явке в рамках уголовного дела.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Александр Кокорин
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar