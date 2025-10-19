55 штрафов за полгода: Кокорина поймали на езде по Москве без ОСАГО на авто с блатными номерами
Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин на протяжении шести месяцев нарушает ПДД, выезжая на дороги Москвы без ОСАГО, при этом на госномерах его авто есть буквенные сочетания — ВОР и ХАМ. Об этом пишет SHOT.
Машины Кокорина. Фото © Telegram / SHOT
Хотя Кокорин живёт на Кипре, где играет за местный клуб, он часто прилетает в российскую столицу. У его иномарки Porsche с номерами ХАМ ещё в марте этого года закончился срок ОСАГО, но футболисту это не мешает. Всего за полгода спортсмен накатал 24 штрафа, неоплаченными числятся два из них. Кроме того, у футболиста есть в Москве BMW M5 с номерами ВОР, на котором он ранее собрал 1511 штрафов на более чем 1,6 млн рублей. За последние месяцы к этой цифре добавился ещё 31 штраф почти на 40 тысяч рублей.
Сейчас Кокорин временно выбыл из своей игры, получив травму на Кипре. Футболист вернулся в Россию, чтобы завершить лечение и восстановление, при этом вопрос с ОСАГО он не спешит решать.
Ранее стало известно, что в отношении футболиста Фёдора Смолова было возбуждено уголовное дело после драки в московском кафе «Кофемания». За это ему может грозить до трёх лет лишения свободы. Сейчас спортсмен отпущен под обязательство о явке в рамках уголовного дела.
