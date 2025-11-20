Стало известно, что пообещал Киев за подготовку теракта в отношении военного в ДНР

За вознаграждение в 5000 долларов США житель ДНР согласился выполнить задание украинских спецслужб по отравлению военного чина. Как сообщается, он был задержан ФСБ при попытке передачи отравленной посылки (пива).

В ходе допроса задержанный раскрыл детали сделки, уточнив, что ему обещали выплатить оговоренную сумму за успешную передачу отравленного продукта дальше по цепочке. Он также выразил мнение, что украинская сторона изначально планировала использовать его как легко заменяемый элемент операции, назвав себя «расходным материалом».

Напомним, ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на российского офицера. Его планировал устранить житель ДНР по заказу украинских спецслужб. Офицера он планировал отравить британским пивом с ядом.