Бойцы ВСУ не выдержали натиска наших войск и сдали южную часть Северска в ДНР
Обложка © GigaChat
Подразделения ВСУ были вынуждены оставить южные кварталы Северска (ДНР) под натиском российских войск. Источники Mash сообщили, что такое решение было продиктовано необходимостью перебросить значительные силы, а именно четыре батальона, оснащённых операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), для поддержки операции по деблокированию Купянска.
Боевики ВСУ вынужденно сдали ВС РФ южную часть Северска в ДНР. Видео © Telegram / Mash
Утверждается, что процесс вывода частей 81-й аэромобильной бригады начался ещё в октябре и проводился поэтапно. В результате в Северске сейчас удерживают позиции лишь незначительные остатки 54-й механизированной бригады и небольшая группа операторов дронов под позывным «Апачи». Под мощным давлением российских сил они не смогли удержать оборонительные рубежи на юге города.
В настоящее время украинское командование в обороне Северска столкнулось с двойной проблемой. Во-первых, как отмечают аналитики, утрата контроля над южной частью города обессмыслила ранее возведенные укрепления и привела к потере обоих оборонительных районов — линии, расположенной в шести километрах от Верхнекаменского, и рубежа непосредственно вдоль границ самого Северска. Во-вторых, острой стала проблема нехватки беспилотных средств, поскольку четыре батальона были переброшены под Купянск. Российская 2-я артиллерийская бригада, в свою очередь, регулярно обнаруживает позиции пусковых установок БПЛА противника, что существенно снижает численность украинских сил.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска прорвали ключевой рубеж обороны ВСУ на Донбассе. Наши военные прорвались в районе города Северск. Сначала российские бойцы установили контроль над населёнными пунктами Выемка и Ивано-Дарьевка, после чего вошли в южную часть Северска.
