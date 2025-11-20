Подразделения ВСУ были вынуждены оставить южные кварталы Северска (ДНР) под натиском российских войск. Источники Mash сообщили, что такое решение было продиктовано необходимостью перебросить значительные силы, а именно четыре батальона, оснащённых операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), для поддержки операции по деблокированию Купянска.

Боевики ВСУ вынужденно сдали ВС РФ южную часть Северска в ДНР. Видео © Telegram / Mash

Утверждается, что процесс вывода частей 81-й аэромобильной бригады начался ещё в октябре и проводился поэтапно. В результате в Северске сейчас удерживают позиции лишь незначительные остатки 54-й механизированной бригады и небольшая группа операторов дронов под позывным «Апачи». Под мощным давлением российских сил они не смогли удержать оборонительные рубежи на юге города.

В настоящее время украинское командование в обороне Северска столкнулось с двойной проблемой. Во-первых, как отмечают аналитики, утрата контроля над южной частью города обессмыслила ранее возведенные укрепления и привела к потере обоих оборонительных районов — линии, расположенной в шести километрах от Верхнекаменского, и рубежа непосредственно вдоль границ самого Северска. Во-вторых, острой стала проблема нехватки беспилотных средств, поскольку четыре батальона были переброшены под Купянск. Российская 2-я артиллерийская бригада, в свою очередь, регулярно обнаруживает позиции пусковых установок БПЛА противника, что существенно снижает численность украинских сил.