Электроподстанция загорелась в Курской области после атаки ВСУ

В приграничных территориях Курской области произошла масштабная атака на объекты энергетической инфраструктуры. По данным губернатора региона Александра Хинштейна, в результате ночного удара по электроподстанциям без электроснабжения остались более 16 тысяч местных жителей.

Пожар на электроподстанции. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

«Сегодня ночью враг нанёс удары по электроподстанциям в приграничье. В результате атаки без электричества остались более 16 тысяч человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах», — сообщил Хинштейн в своём Telegram-канале.

Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Он уточнил, что в Рыльске уже удалось частично восстановить подачу электроэнергии за счёт подключения к резервным источникам.

Хинштейн отметил, что в настоящее время специалисты проводят детальную оценку последствий атаки. В ближайшее время запланировано инженерно-сапёрное обследование пострадавших территорий для выявления всех повреждений и потенциальных опасностей. Губернатор взял ситуацию под личный контроль, пообещав, что энергетики приложат все усилия для скорейшего устранения неполадок.

Ранее сообщалось, что украинские военные оставили в Курской области мины, замаскированные под детские игрушки и книги. Боец ВС РФ заявил, что сапёры занимаются обезвреживанием различных типов мин, произведённых странами НАТО, включая противотанковые, противопехотные, магнитные и самодельные взрывные устройства.