ПВО отразила атаку 18 украинских дронов на Воронежскую область

Минувшей ночью силы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников на Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Над шестью районами и двумя городскими округами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 18 БПЛА», — говорится в сообщении.

По оперативным данным, жертв и разрушений в результате воздушной атаки нет. Губернатор области уточнил, что режим «БПЛА-опасности», действовавший в течение ночи, был отменён в 6:06 утра. Слаженная работа дежурных сил противовоздушной обороны позволила предотвратить любые возможные последствия на земле. Ситуация в регионе полностью нормализована.

Напомним, атака ВСУ привела к возгоранию на территории предприятия в Рязанской области. Цели уничтожены системами ПВО и РЭБ. Упавшие обломки БПЛА стали причиной возгорания на предприятии. Предварительно сообщается об отсутствии пострадавших, материальный ущерб оценивается. К ликвидации последствий привлечены оперативные службы.