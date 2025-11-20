Губернатор Белгородской области отменил все мероприятия из-за болезни
Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене всех рабочих поездок и публичных мероприятий из-за проблем со здоровьем. Чиновник заявил в своём телеграм-канале, что уже посетил врача и был вынужден изменить рабочий график.
Губернатор Белгородской области сообщил о проблемах со здоровьем. Видео © Telegram / Настоящий Гладков
«Возвращаюсь от врача. Судя по всему, заболел, поэтому приходится отменить поездки», — написал Гладков.
Под отмену попали визиты в Шебекинский округ, Графовку и Корочу, где губернатор планировал оценить ход восстановительных работ. Также перенесено посещение чернянской флагманской школы и церемония вручения стипендий молодым учёным. Гладков пожелал землякам здоровья и пообещал провести встречи с главами муниципалитетов в дистанционном формате.
А ранее Life.ru сообщал, что за прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили 65 украинских дронов над регионами России. В том числе 14 дронов были сбиты над Белгородской областью.
