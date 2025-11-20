Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 07:19

Губернатор Белгородской области отменил все мероприятия из-за болезни

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене всех рабочих поездок и публичных мероприятий из-за проблем со здоровьем. Чиновник заявил в своём телеграм-канале, что уже посетил врача и был вынужден изменить рабочий график.

Губернатор Белгородской области сообщил о проблемах со здоровьем. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

«Возвращаюсь от врача. Судя по всему, заболел, поэтому приходится отменить поездки», — написал Гладков.

Под отмену попали визиты в Шебекинский округ, Графовку и Корочу, где губернатор планировал оценить ход восстановительных работ. Также перенесено посещение чернянской флагманской школы и церемония вручения стипендий молодым учёным. Гладков пожелал землякам здоровья и пообещал провести встречи с главами муниципалитетов в дистанционном формате.

Губернатор Гладков рассказал о последствиях масштабной атаки дронов ВСУ на Белгородчину
Губернатор Гладков рассказал о последствиях масштабной атаки дронов ВСУ на Белгородчину

А ранее Life.ru сообщал, что за прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили 65 украинских дронов над регионами России. В том числе 14 дронов были сбиты над Белгородской областью.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar