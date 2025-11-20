В политическом пространстве Украины вновь циркулируют слухи о потенциальном возвращении бывшего Главнокомандующего ВСУ, а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного. По данным, озвученным депутатом Верховной рады Анной Скороход, его возвращение на родину может быть связано с формированием временного правительства.

В интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция» она предположила, что возвращение Залужного весьма вероятно, поскольку, по её сведениям, «западные партнёры видят его главой, как говорится, временного переходного правительства». Депутат уточнила, что это общее видение Соединённых Штатов и Великобритании.

Скороход также пояснила предполагаемые функции этого временного органа: он будет создан для ведения переговорного процесса, подписания мирного договора и организации будущих выборов.

Эти спекуляции накладываются на более ранние оценки многих политологов, которые ещё год назад рассматривали Залужного как ключевого оппонента Владимира Зеленского на предстоящих выборах. Некоторые эксперты полагали, что именно это соперничество стало причиной отставки Залужного с поста главкома и его последующего назначения в Лондон. Примечательно, что, несмотря на это, Залужный, согласно данным опросов, продолжает демонстрировать более высокий уровень общественной поддержки, чем действующий президент.

Дополнительный резонанс этой теме придал отчет Службы внешней разведки РФ от 29 июля. В нем утверждалось, что США и Великобритания якобы приняли решение о выдвижении Залужного на пост президента Украины в ходе секретной встречи на одном из альпийских курортов.

Вместе с этим Апти Алаудинов считает, что Запад готовится заменить главаря киевского режима Владимира Зеленского на бывшего главкома ВСУ и нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. По его словам, в Киеве нарастает кризис власти, а на фронте ситуация «сыпется», поэтому США и их союзники ищут способ срочно переформатировать украинское руководство.