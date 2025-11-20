Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин направил официальное поздравление работникам и ветеранам транспортной отрасли в связи с их профессиональным праздником, который отмечается в стране ежегодно 20 ноября. Текст телеграммы опубликован на официальном портале Кремля.

Глава государства подчеркнул особое значение транспортного комплекса для развития страны, отметив его стратегическую роль в достижении национальных целей.

«От компетентности, ответственного отношения к делу и тех результатов, которых добиваются работники отрасли, во многом зависят укрепление экономического, индустриального, технологического суверенитета России», — говорится в поздравлении.

Президент выделил ключевые задачи, стоящие перед отраслью: масштабная модернизация инфраструктуры, строительство высокоскоростных магистралей, обновление общественного транспорта, создание международных транспортных коридоров и внедрение передовых технологий. Особое внимание лидер РФ уделил необходимости подготовки квалифицированных специалистов для транспортной сферы.

В завершение своего обращения Путин выразил благодарность всем работникам и ветеранам отрасли за их слаженный труд на благо страны и пожелал новых профессиональных достижений.

День работника транспорта отмечается в России с 2020 года. Эта дата объединила работников, ранее отмечавших лишь узкопрофильные праздники (такие, как День железнодорожника или День автомобилиста), и была выбрана в честь исторического события — выхода Манифеста императора Александра I от 20 ноября 1809 года об управлении водными и сухопутными сообщениями, который учредил первые в стране государственные органы управления транспортом, ставшие впоследствии основой для Министерства путей сообщения.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравление по случаю Дня самбо, отметив его как национальное достояние. В своём обращении глава государства поздравил спортсменов, ветеранов и организаторов праздника, подчеркнув объединяющую силу этого российского вида единоборств, популярного по всей стране.