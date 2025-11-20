«Газпром» продаст за 250 млрд рублей «химическое сердце» Башкирии

«Газпром» договорился о продаже холдингу «Росхим» своего нефтехимического актива — предприятия «Газпром нефтехим Салават», расположенного в Башкирии. О заключении сделки газете «Известия» сообщили осведомлённые источники, близкие к обеим компаниям.

Стоимость транзакции, по данным издания, может составить от 250 до 270 миллиардов рублей. Стороны намерены завершить все формальности и закрыть сделку не позднее конца 2025 года. В пресс-службе «Газпрома» отказались комментировать эту информацию, а представитель «Росхима» вообще не отреагировал на запрос журналистов.

Продаваемый комплекс является одним из крупнейших в стране предприятий нефтехимической отрасли. Его история началась в далёком 1948 году, и с тех пор он превратился в стратегически важный промышленный гигант.

Ранее Life.ru сообщал, что компания «Газпром» по итогам 2024 года стала крупнейшим корпоративным должником в России с объёмом чистого долга в 6,047 триллиона рублей. За данный период холдинг потратил на обслуживание своего долга 715,4 млрд рублей. Эта сумма на 81,4% больше, чем в прошлом году. Однако в первой половине 2025 года компания сократила свой долг до 5,79 трлн рублей.