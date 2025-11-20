Россия и США
20 ноября, 08:56

У погибшего на судне в Мраморном море россиянина осталась жена и двое детей

Погибший россиянин. Обложка © Telegram / Mash

Погибшим на борту сухогруза Swanlake в акватории Мраморного моря близ Стамбула оказался 32-летний моряк из РФ Заур У. В России у мужчины осталась супруга и двое несовершеннолетних детей. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Танкер Swanlake. Фото © Telegram / Mash

Инцидент произошёл из-за утечки токсичных паров топлива в машинном отделении судна. Согласно информации, сухогруз под панамским флагом, перевозивший органические удобрения, находился в порту Стамбула всего одни сутки. В результате чрезвычайного происшествия пострадали три члена экипажа.

Двое коллег погибшего моряка были экстренно доставлены в реанимационное отделение прибрежного госпиталя. Общая численность команды судна составляла 13 человек. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента, включая возможные нарушения правил эксплуатации судовых систем.

В Стамбуле опечатали отель после смертельного отравления туристов
Напомним, вчера вечером произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погиб гражданин России. Он скончался от отравления неизвестным веществом. Танкер, на котором это случилось, находился в двух милях к югу от острова Демократии и Свободы.

