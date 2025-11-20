Милонов назвал «извращением» покупку детского внедорожника за 11 млн рублей

Покупка детского внедорожника стоимостью 11 миллионов рублей – это аморально, особенно во время проведения специальной военной операции. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы Виталий Милонов, комментируя показ дорогостоящей копии Gelandewagen на «Московском автошоу».

«Только абсолютно ожиревшие бессовестные жлобы могут калечить собственных детей подобного рода извращениями. Нормальный родитель, вне зависимости от своего статуса и финансового благополучия, никогда не позволит портить ребёнку жизнь подобного рода излишествами, роскошью», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, приобретение подобной игрушки за столь значительную сумму, в особенности в текущей ситуации, когда идут боевые действия, является крайне неэтичным. Милонов дополнил, что покупатели таких дорогостоящих развлечений должны автоматически попадать под контроль Росфинмониторинга и налоговых органов с целью проверки законности происхождения средств.

Если человеку дарована возможность зарабатывать, то явно не для приобретения игрушек за 11 миллионов, отметил депутат. По его словам, в таком случае человек не заслуживает этих денег. Милонов убеждён, что среди здравомыслящих людей не найдётся ни одного, кто опустился бы до такого уровня.

Представители оргкомитета «Московского автошоу» уточнили, что данная игрушка рассчитана на детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет. Автомобиль оснащён двумя электромоторами и способен преодолеть до 80 км на одном заряде. Вместимость Gelandewagen позволяет одновременно находиться двум детям общим весом до 350 кг.

А ранее россиянам рассказали, какие подарки считались самыми дорогими на Новый год. Если в ванной комнате стояли пузырьки из-под шампуня — считалось, что у человека полная чаша, уточнил директор «Музея СССР на Охотном Ряду» Александр Попов.