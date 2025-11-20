ФАС отреагировала на идею депутата Плякина о «Новогоднем контроле цен»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ответила депутату Госдумы Владимиру Плякину, предложившему создать специальный чат-бот для жалоб на завышение цен перед Новым годом. В ведомстве пояснили, что перед новогодними праздниками антимонопольные органы усиливают контроль за соблюдением антимонопольного законодательства. Соответствующий документ появился в распоряжении Life.ru.

В ответе ФАС указала, что розничная торговля — это конкурентный рынок с большим количеством игроков. Их прямые полномочия распространяются только на компании с доминирующим положением или в случае сговора. При этом в службе сообщили, что перед праздниками усиливают контроль и в этом году, как и в прошлом, направят в торговые сети рекомендательное письмо о недопустимости необоснованного роста цен.

Вместо нового приложения ФАС предложила россиянам использовать уже существующие каналы. Жаловаться на цены можно через «горячие линии» на официальных сайтах ФАС и её территориальных органов, а также через платформу обратной связи. Все эти обращения, как заверили в службе, внимательно мониторятся и анализируются.

«Данные мониторинга обращений используются при осуществлении антимонопольного контроля на рынках розничной торговли потребительскими товарами и услугами, а также анализируются в целях выявления товаров, рынки обращения которых требуют особого внимания со стороны федеральных органов власти», — сказано в документе.

Напомним, что депутат Госдумы Владимир Плякин предложил создать мобильное приложение или чат-бот «Новогодний контроль цен». С его помощью любой россиянин сможет в пару кликов отправить фото ценника с завышенной стоимостью продуктов для праздничного стола: мяса, рыбы, шампанского или конфет. Приложение будет фиксировать геолокацию и данные магазина, а жалобы напрямую поступят в ФАС. Парламентарий считает, что такой сервис станет мощным сдерживающим фактором для недобросовестных продавцов и поможет восстановить ощущение справедливости, позволяя людям думать о подарках, а не о подорожании.