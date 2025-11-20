СК озвучил число погибших мирных граждан в результате агрессии Киева с 2014 года
На международном научно-практическом форуме «Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет» были представлены тревожные данные о жертвах среди мирного населения в результате боевых действий, начавшихся в 2014 году. Текст приветствия председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина был зачитан руководителем управления общественно-политической работы СК России, Героем России Сергеем Петровым.
В своём обращении Бастрыкин подчеркнул, что, согласно данным следствия, общее число пострадавших мирных жителей с 2014 года превысило 27 тысяч человек. Он особо отметил, что среди погибших — более 7 тысяч человек, включая 234 несовершеннолетних. Кроме того, по его словам, ранения различной степени тяжести получили 20 588 человек, среди которых 1 132 ребенка. Таким образом, председатель СК РФ констатировал, что жертвами украинской агрессии с 2014 года стали свыше семи тысяч мирных граждан.
Вместе с этим боевики ВСУ продолжают устраивать жестокие казни для мирных жителей. Недавно радиоперехват вскрыл ужасающий приказ украинских командиров казнить мирных жителей Лимана в ДНР.
