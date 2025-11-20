Россия и США
20 ноября, 08:09

СК озвучил число погибших мирных граждан в результате агрессии Киева с 2014 года

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

На международном научно-практическом форуме «Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет» были представлены тревожные данные о жертвах среди мирного населения в результате боевых действий, начавшихся в 2014 году. Текст приветствия председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина был зачитан руководителем управления общественно-политической работы СК России, Героем России Сергеем Петровым.

В своём обращении Бастрыкин подчеркнул, что, согласно данным следствия, общее число пострадавших мирных жителей с 2014 года превысило 27 тысяч человек. Он особо отметил, что среди погибших — более 7 тысяч человек, включая 234 несовершеннолетних. Кроме того, по его словам, ранения различной степени тяжести получили 20 588 человек, среди которых 1 132 ребенка. Таким образом, председатель СК РФ констатировал, что жертвами украинской агрессии с 2014 года стали свыше семи тысяч мирных граждан.

Российский боец рассказал о зверской расправе ВСУ над мирными жителями в Гае

Вместе с этим боевики ВСУ продолжают устраивать жестокие казни для мирных жителей. Недавно радиоперехват вскрыл ужасающий приказ украинских командиров казнить мирных жителей Лимана в ДНР.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Александр Бастрыкин
  • ВСУ
  • Общество
