Мать «Смотрящего» за Свердловской областью упала в обморок после вынесения приговора сыну

Марсель Гасанов приговорён Свердловским областным судом к 13 годам лишения свободы в колонии особого режима. Сразу после оглашения вердикта мать осуждённого, не сдерживая отчаяния, разрыдалась и попыталась прорваться к сыну. Она заявляла о его невиновности и уверяла, что дело является сфабрикованным, сообщает корреспондент URA.RU.

«За что?! За что?! Ни одного свидетеля не допустили. Просто заказуха. Убирайтесь все [СМИ] отсюда! Ненавижу всех. Каждый ответит за то, что моего сына загубил», — кричала мать Гасанова.

Женщину пришлось силой выводить из здания судебными приставами, после чего она потеряла сознание в коридоре. Ей потребовался вызов скорой медицинской помощи.

Марсель Гасанов был признан судьей Александром Ладиным виновным по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Помимо основного срока, ему назначили штраф в размере одного миллиона рублей. В ходе процесса к первоначальным обвинениям добавились два новых эпизода, связанных с угрозами и оскорблением сотрудника ГУФСИН, в которых подсудимый частично признал свою вину, однако свою причастность к руководству преступным сообществом он отрицал.