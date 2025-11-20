«Смотрящего» за Свердловской областью Гасанова приговорили к 13 годам колонии

Марсель Гасанов, известный в криминальных кругах под прозвищем Марсель Махачкалинский, получил 13 лет лишения свободы за занятие высшего положения в преступной иерархии. Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, Гасанова признали виновным по трём статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.

В приговоре указано, что Гасанов систематически распределял и контролировал так называемый «общак» — денежные средства преступного сообщества, активно пропагандировал воровские традиции и требовал их неукоснительного соблюдения от других участников криминальной среды. Помимо основной статьи о занятии высшего положения в преступной иерархии, ему инкриминировали публичное оскорбление представителя власти и угрозы применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей.

В ходе судебного процесса подсудимый пытался оспорить обвинения, утверждая, что не является лидером преступных группировок. Однако суд счёл доказательства достаточными и назначил наказание в виде 13 лет колонии с дополнительным штрафом в размере 1 миллиона рублей. После оглашения приговора мать осуждённого устроила скандал, настаивая на невиновности сына, а затем потеряла сознание.

К слову, в сентябре 2024 года криминальными авторитетами, обладающими статусом «воров в законе», Гасанов был назначен так называемым «смотрящим» за Свердловской областью. Процедура «коронования» состоялась на одной из нелегальных сходок, которую почтил своим присутствием авторитетный «вор в законе № 1» Захарий Калашов, более известный как Шакро Молодой.

Ранее сообщалось, что в отношении криминального авторитета Игоря Кокунова, известного как Вася Бандит, ведётся уголовное расследование по факту незаконного хранения оружия организованной группой. К слову, Кокунов уже отбывал восьмилетний срок в колонии особого режима за занятие лидирующих позиций в преступном мире. По статье 222 части 4 УК РФ, инкриминирующей ему незаконное хранение оружия в составе организованной группы, ему грозит до 12 лет тюрьмы.