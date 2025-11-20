Более 19 тысяч иностранцев депортированы в ходе операции МВД «Нелегал-2025»

В рамках масштабной операции «Нелегал-2025» правоохранительными органами выявлено более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, было принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации.

Нарушения миграционных правил включают более 100 тысяч случаев несоблюдения режима въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания на территории России, а также 28 тысяч нарушений порядка осуществления трудовой деятельности.

В ходе оперативных мероприятий возбуждено около 4,8 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, и 1,5 тысячи дел по иным составам преступлений. Среди них — дела о незаконном обороте наркотиков и оружия, незаконном пересечении государственной границы, а также преступления экстремистской и террористической направленности.

Особое внимание уделено розыскной работе: выявлено 673 лица в федеральном розыске, 329 — в межгосударственном и 37 — в международном. Операция «Нелегал-2025», организованная МВД, ФСБ и Росфинмониторингом во взаимодействии с партнёрами по ОДКБ, направлена на противодействие незаконной миграции и пресечение деятельности международных преступных групп.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, который приведёт к удорожанию патентов для иностранных работников. Изменения коснутся расчёта стоимости патента, который зависит от региональных особенностей рынка труда. В 2026 году этот коэффициент вырастет с 2,8592 до 2,9323. В итоге мигрантам придётся платить за патент в Москве 10 тысяч рублей в месяц, вместо нынешних 8,9 тысячи.