Отравленное пиво российскому военному передали под видом подарка от девушки

Украинские спецслужбы использовали подставной аккаунт в соцсети для попытки отравления высокопоставленного российского офицера. Злоумышленники создали фейковый профиль девушки Полины, которая в течение месяца общалась с военнослужащим, чтобы войти к нему в доверие, пишет телеграм-канал Baza.

Отравленный алкоголь, которым СБУ хотело убить российского военного. Фото © Telegram / BAZA

Экспертиза установила, что в бутылках находились колхицин и третбутилбициклофосфат — вещества британского производства. Второй компонент считается аналогом боевого отравляющего вещества VX. Такие яды вызывают мучительную смерть в течение примерно 20 минут.

Напомним, ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на российского офицера. Его планировал устранить житель ДНР по заказу Киев. Он хотел убить военного британским пивом с ядом.