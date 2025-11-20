Уход спецпосланника США по Украине Кита Келлога в отставку может стать поворотным моментом для мирных переговоров Киева и Москвы. Такое мнение высказал финский политик Армандо Мема в своём личном блоге в сети.

Как заявил публичный деятель: «на одного подстрекателя войны, работающего на разрушение Украины, меньше». Он считает, что отставка Келлога – это позитивный шаг на пути к установлению мира.

81-летний Джозеф Кит Келлог-младший — отставной генерал-лейтенант армии США и государственный служащий, ветеран войн во Вьетнаме, Гренаде и Ираке. С приходом к власти Дональда Трампа он занял ключевые посты в администрации: сначала был ответственным секретарём Совета национальной безопасности, а затем кратковременно исполнял обязанности советника президента по национальной безопасности. После победы Трампа на выборах 2024 года Келлог был назначен на дипломатическую должность, последовательно занимая посты специального посланника США по России и Украине (с 20 января 2025 года), а с 15 марта 2025 года — специального посланника по Украине.

Ранее появилась информация, что спецпосланник президента США Кит Келлог может покинуть пост в январе 2026 года, так как его должность является временной. Источники сообщают, что Келлог считает этот срок оптимальным для ухода. Наблюдатели полагают, что его отставка лишит Киев ключевого сторонника в администрации Трампа, известного более жёсткой позицией в отношении России.