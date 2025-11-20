Россия и США
20 ноября, 08:23

Ядовитая кубомедуза убила двухлетнего малыша из России на отдыхе в Малайзии

Обложка © Wikipedia

В Малайзии двухлетний ребёнок из России скончался после укуса ядовитой медузы. Трагедия произошла на популярном у туристов острове Лангкави. Во время купания малыш закричал от боли — его ужалила кубомедуза, сообщает SHOT.

Несмотря на немедленную помощь отца, который начал реанимацию, и других отдыхающих, обработавших рану уксусом, ребёнок перестал дышать. Его доставили в больницу Sultanah Bahiyah, где он четыре дня находился в реанимации в критическом состоянии, но медикам не удалось его спасти.

Родители, уроженцы Хабаровска, планируют кремировать сына и вернуться на родину.

Напомним, ранее сообщалось, что на острове Лангкави в Малайзии двухлетний ребёнок из России был госпитализирован с ожогом от кубомедузы, опасной для человека. Спасательная служба острова ужесточила мониторинг обстановки на пляжах и рекомендовала отдыхающим соблюдать повышенные меры предосторожности во время купания.

Риск потерять зрение: Life.ru узнал план действий, если вас ужалила ядовитая медуза
Никита Никонов
