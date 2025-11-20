Верховный суд ликвидировал «Партию роста»

Верховный суд Российской Федерации принял решение о ликвидации всероссийской политической партии «Партия Роста». Корреспондент РИА «Новости» сообщил, что судья, оглашая вердикт, заявил об удовлетворении административного искового заявления Министерства юстиции, что повлекло за собой немедленную ликвидацию партии.

Представитель Минюста в суде обосновал требование о ликвидации тем, что, согласно федеральному законодательству, всероссийская политическая партия обязана иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов Российской Федерации. Было указано, что «Партия Роста» располагает отделениями только в 43 регионах, что, по мнению ведомства, являлось прямым основанием для прекращения деятельности.

В ходе заседания представитель самой партии признал обоснованность исковых требований. Она пояснила, что сложившаяся ситуация возникла в результате слияния с другой политической структурой, что привело к переходу части активистов. Впоследствии руководство партии провело проверку активности оставшихся региональных отделений и приняло решение о закрытии некоторых из них, отказавшись при этом от создания новых. Более того, согласно документам, оглашенным на заседании, сама партия ранее уведомила Минюст о том, что количество ее отделений перестало соответствовать требованиям закона, и обратилась с просьбой о принятии «соответствующих законодательству мер».

