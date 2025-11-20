В России призвали распространить пенсионные льготы на многодетных отцов

Льготы, доступные многодетным матерям, справедливо было бы распространить и на многодетных отцов. Такое мнение выразил экономист, эксперт Торгово-промышленной палаты, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин. По его словам, отцы также активно участвуют в воспитании детей, хотя и реже уходят в отпуск по уходу за ребёнком.

Никитин в беседе с «Газетой.ru» предложил назначать многодетным отцам по 2,7 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК) за каждый год воспитания третьего и последующих детей в течение полутора лет. Сейчас многодетные матери получают ИПК за время отпуска по уходу за ребёнком: 1,8 за первого, 3,6 — за второго и 5,4 — за третьего и последующих. Таким образом за трёх детей можно получить до 16,2 ИПК.

Эксперт добавил, что для расчёта пенсии к ИПК за работу добавляются коэффициенты за воспитание детей, но период учёта ограничен шестью годами (максимум четыре декретных отпуска). Многодетные женщины могут выйти на пенсию досрочно: при трёх детях — с 57 лет, четырёх — с 56 лет, пятерых и более — с 50 лет, при условии накопления не менее 30 ИПК и 15 лет стажа, а младший ребёнок должен быть старше восьми лет.

А ранее Life.ru сообщал, что в России предложили выплачивать многодетным родителям в декрете до 100% зарплаты. Депутат Госдумы Яна Лантратова рекомендовала установить декретные выплаты в размере 80-100% от среднего заработка в зависимости от очерёдности рождения ребёнка и его возраста.