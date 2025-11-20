Россия и США
20 ноября, 08:55

Захарова обратилась к украинцам с призывом: Тикайте, хлопцы!

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь обратилась к подлежащим мобилизации украинцам с советом «Тикайте, хлопцы!». В интервью дипломат пояснила, что Киев выполняет «заказ по убийству собственных граждан».

«Тем, кого на Украине насильственно мобилизуют, я уже совет дала — действительно, тикайте, хлопцы», — заявила Захарова в беседе с ТАСС.

Она подчеркнула, что мобилизация проводится не для защиты страны, а для выполнения «заказа по убийству граждан Украины».

Политолог объяснил, как Зеленский будет «искупать вину» перед Западом за коррупцию на Украине

Ранее Захарова отметила, что мэр Киева Виталий Кличко продвигает снижение возраста мобилизации, в то время как его дети находятся за рубежом. По словам представителя российского МИД, Киев хочет призывать в ряды ВСУ молодых граждан, чтобы удержать у власти Владимира Зеленского, Кличко и «остальную банду».

Мария Любицкая
