Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь обратилась к подлежащим мобилизации украинцам с советом «Тикайте, хлопцы!». В интервью дипломат пояснила, что Киев выполняет «заказ по убийству собственных граждан».

«Тем, кого на Украине насильственно мобилизуют, я уже совет дала — действительно, тикайте, хлопцы», — заявила Захарова в беседе с ТАСС.

Она подчеркнула, что мобилизация проводится не для защиты страны, а для выполнения «заказа по убийству граждан Украины».

Ранее Захарова отметила, что мэр Киева Виталий Кличко продвигает снижение возраста мобилизации, в то время как его дети находятся за рубежом. По словам представителя российского МИД, Киев хочет призывать в ряды ВСУ молодых граждан, чтобы удержать у власти Владимира Зеленского, Кличко и «остальную банду».