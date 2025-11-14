Мэр Киева Виталий Кличко, ратующий за снижение мобилизационного возраста до 22 лет на Украине, отчего-то не спешит призывать в ВСУ своих сыновей, проживающих за рубежом. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Почему-то мэр Киева Кличко забыл упомянуть или вообще забыл, что у него самого есть пригодные для службы в армии сыновья богатырского телосложения. Но, как неоднократно писали журналисты, оба сына Кличко проживают в Британии и Соединённых Штатах Америки. Большой вопрос, он, Кличко, не хочет ли в первую очередь рекрутировать их на защиту своего собственного режима?», — сказала она в ходе брифинга.

По словам представителя российского МИД, цель снижения возраста мобилизации на Украине – удержать у власти Зеленского, Кличко и «остальную банду».

Напомним, ранее Виталий Кличко предложил отправлять на фронт 22-летних украинцев, чтобы решить вопрос с нехваткой личного состава в рядах ВСУ. Сейчас мобилизационный возраст на территории Незалежной — 25 лет. Однако экс-депутат Рады уверен, что идея Кличко не спасёт ВСУ.