Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 14:13

Кличко снижением призывного возраста хочет «столкнуть» Зеленского в пропасть, считает эксперт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GoncharGonchar, paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GoncharGonchar, paparazzza

Предложение мэра Киева Виталия Кличко о снижении мобилизационного возраста на Украине связано не только с проблемой нехватки личного состава ВСУ, но и с предстоящими выборами 2026 года, уверен председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина» Роман Коваленко.

«Поэтому теперь все политики, которые планируют выдвигаться на этих выборах, с удовольствием будут подталкивать Зеленского и всю его команду в пропасть, в которую Зеленский сейчас летит очень быстро», — подчеркнул собеседник телеканала «Звезда».

По его словам, Кличко как один из главных оппонентов Зеленского целенаправленно стремится ускорить его падение. А тему мобилизации чиновник использует лишь для углубления кризиса, в которой оказался киевский режим.

Раскрыта серая схема Зеленского по отправке в ВСУ сбежавших из страны украинцев
Раскрыта серая схема Зеленского по отправке в ВСУ сбежавших из страны украинцев

Напомним, ранее Виталий Кличко предложил отправлять на фронт 22-летних украинцев, чтобы решить вопрос с нехваткой личного состава в рядах ВСУ. Сейчас мобилизационный возраст на территории Незалежной — 25 лет. Однако экс-депутат Рады уверен, что идея Кличко не спасёт ВСУ.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Виталий Кличко
  • Владимир Зеленский
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar