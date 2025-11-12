Предложение мэра Киева Виталия Кличко о снижении мобилизационного возраста на Украине связано не только с проблемой нехватки личного состава ВСУ, но и с предстоящими выборами 2026 года, уверен председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина» Роман Коваленко.

«Поэтому теперь все политики, которые планируют выдвигаться на этих выборах, с удовольствием будут подталкивать Зеленского и всю его команду в пропасть, в которую Зеленский сейчас летит очень быстро», — подчеркнул собеседник телеканала «Звезда».

По его словам, Кличко как один из главных оппонентов Зеленского целенаправленно стремится ускорить его падение. А тему мобилизации чиновник использует лишь для углубления кризиса, в которой оказался киевский режим.

Напомним, ранее Виталий Кличко предложил отправлять на фронт 22-летних украинцев, чтобы решить вопрос с нехваткой личного состава в рядах ВСУ. Сейчас мобилизационный возраст на территории Незалежной — 25 лет. Однако экс-депутат Рады уверен, что идея Кличко не спасёт ВСУ.