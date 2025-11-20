В Государственную думу внесен законопроект, официально закрепляющий наличие крестов на государственном гербе России. Инициативу представил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин вместе с коллегами.

«Подготовили и внесли законодательную инициативу, дополняющую официальное описание государственного герба Российской Федерации, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой», — сообщил Володин в MAX.

Он пояснил, что необходимо предотвратить искажение государственной символики в публичном пространстве.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Европа возвращается к традиционным ценностям, близким России. Парламентарий отметил на Ялтинском форуме, что европейская цивилизация постепенно отказывается от навязанных западных концепций в пользу исторических ориентиров.