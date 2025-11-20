Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 09:11

В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Государственную думу внесен законопроект, официально закрепляющий наличие крестов на государственном гербе России. Инициативу представил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин вместе с коллегами.

«Подготовили и внесли законодательную инициативу, дополняющую официальное описание государственного герба Российской Федерации, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой», — сообщил Володин в MAX.

Он пояснил, что необходимо предотвратить искажение государственной символики в публичном пространстве.

Слуцкий хочет видеть Георгия Победоносца в официальном описании герба России
Слуцкий хочет видеть Георгия Победоносца в официальном описании герба России

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Европа возвращается к традиционным ценностям, близким России. Парламентарий отметил на Ялтинском форуме, что европейская цивилизация постепенно отказывается от навязанных западных концепций в пользу исторических ориентиров.

Все о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar