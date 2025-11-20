В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе
Обложка © Life.ru
В Государственную думу внесен законопроект, официально закрепляющий наличие крестов на государственном гербе России. Инициативу представил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин вместе с коллегами.
«Подготовили и внесли законодательную инициативу, дополняющую официальное описание государственного герба Российской Федерации, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой», — сообщил Володин в MAX.
Он пояснил, что необходимо предотвратить искажение государственной символики в публичном пространстве.
Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Европа возвращается к традиционным ценностям, близким России. Парламентарий отметил на Ялтинском форуме, что европейская цивилизация постепенно отказывается от навязанных западных концепций в пользу исторических ориентиров.
Все о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.