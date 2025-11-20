Россия и США
20 ноября, 09:06

Жанну Эппле могут лишить звания заслуженной артистки из-за долга в 10 млн рублей

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Актрису и телеведущую Жанну Эппле могут лишить звания заслуженной артистки. Причиной является многомиллионный долг перед бывшей подругой, который тянется уже семь лет. Капитолина Полянская, психолог и владелица агентства недвижимости, требует вернуть 10 миллионов рублей, сообщает Mash.

В 2010 году Эппле осталась без мужа и одолжила у Полянской деньги (154 тысячи евро) на покупку квартиры. Актриса частично гасила долг (внесла 53 тысячи), но в 2018 году платежи прекратились. Через год Полянская пошла в суд, потребовав 109 тысяч вместе с процентами, и он встал на её сторону, однако Эппле подала на банкротство. Теперь её имущество распродают, но вернуть деньги кредитору так и не удается.

Тогда Полянская пошла на крайние меры. Она направила заявление с требованием лишить актрису почётного звания. Подруга считает, что человек, который игнорирует такие обязательства, не должен носить этот статус. Подруга Эппле Эвелина Блёданс и сыновья актрисы отказались комментировать конфликт. Сама артистка не смогла оперативно прокомментировать ситуацию

61-летняя Жанна Эппле — актриса театра и кино, телеведущая. Звание «Заслуженная артистка Российской Федерации» было присвоено ей в 2010 году.

Ранее сообщалось, что самолечение довело актрису Эппле до адской боли в животе. Звезда «Бальзаковского возраста, «Марша Турецкого» и «Двух холмов» прибыла в больницу с жалобами на боли в животе, которые она сама долго гасила препаратами.

