«Не мужчина мечты»: Ольга Вашурина раскрыла подробности отношений с Шаляпиным

Ольга Вашурина призналась, что не думала о Шаляпине как о мужчине для отношений

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Телеведущая Ольга Вашурина призналась, что до участия в шоу не рассматривала певца Прохора Шаляпина в роли потенциального партнёра, но его лёгкость и чувство юмора оказались для неё притягательными. Такое откровение ведущая сделала в интервью, рассказывая о своём опыте съёмок в реалити-проекте «Свадьба вслепую» летом 2025 года, где их и свела судьба. По словам Вашуриной, в обычной жизни их пути с Шаляпиным вряд ли бы пересеклись из-за разницы в кругах общения.

«Нас с Прохором свела судьба. В обычной жизни мы бы не пересеклись: он на своих световых мероприятиях, я — на гастрономических. Никогда не думала о нём как о мужчине мечты. Но познакомившись ближе, увидела его обаяние и внимание. Его лёгкость и чувство юмора очень притягивают», — поделилась ведущая в беседе с порталом «Страсти».

На вопрос о том, каков Шаляпин в повседневности, Ольга ответила, что он является стопроцентным артистом, который постоянно существует в созданном образе и, возможно, уже и сам забыл, какой он на самом деле. Однако она отметила его искренность, живость и некоторую старомодность, добавив, что он может быть прекрасным другом.

Убийца бабушки Прохора Шаляпина избежал наказания из-за истечения срока давности дела

Ранее новая «супруга» Шаляпина Ольга Вашурина, с которой он познакомился в проекте «Свадьба вслепую», заявила, что готова родить от музыканта ребёнка. Прохор мечтает стать отцом многодетной семьи. Его избранница полностью разделяет это стремление и, готовясь к будущему материнству, уже прошла первые медицинские обследования.

