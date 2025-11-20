На пляже в Малайзии, где медуза убила ребёнка из РФ, не было предупреждений

На малайзийском пляже, где погиб двухлетний мальчик из России, не было спасателей и предупреждающих табличек. По словам родителей, всё произошло за считанные минуты: ребёнка ужалила медуза, отец сразу вытащил его из воды, но помощи спасателей ждать было неоткуда — даже до скорой удалось дозвониться ни разу. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Только после трагедии местные власти начали устанавливать предупреждающие щиты, будки для спасателей и рассказывать туристам об опасности. Родители уверяют: в этом районе таких медуз быть не должно, ведь вид считается австралийским.

Семья двухлетнего Вовы часто путешествовала, они недавно побывали в Таиланде и на Бали, а после отправились в Малайзию. Именно там на пляже произошла трагедия — мальчик был укушен коробчатой медузой. Этот вид, также известный как австралийская ядовитая оса, наносит самые смертельные ожоги, которые могут убить человека за четыре минуты, так как её яд поражает нервную систему, сердце и кожу.

Вове было всего 2 года и 8 месяцев, и он был единственным ребенком в семье.

Теперь мама и папа ждут кремации сына. Они советуют туристам брать с собой уксус и закрытую нейлоновую одежду для купания. Напомним, что трагедия произошла на популярном у туристов острове Лангкави. Во время купания малыш закричал от боли — его ужалила кубомедуза. Через четыре дня он скончался в больнице.