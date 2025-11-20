Солнце выбросило гигантский протуберанец, в 80 раз превышающий диаметр Земли

В ночь на 20 ноября на Солнце возник и затем оторвался от него колоссальный протуберанец, по своим размерам превосходящий диаметр нашей планеты в 80 раз. Об этом стало известно из сообщения Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале лаборатории, учёные зафиксировали формирование и выброс «царя-протуберанца». Они отметили, что это было очень крупное солнечное образование, значительно превосходящее обычные размеры. В момент отделения от Солнца, которое произошло в северном полушарии светила, протяженность этой плазменной структуры превысила миллион километров, что эквивалентно восьмидесяти диаметрам Земли.

Специалисты подчеркнули, что первопричина возникновения этой гигантской структуры скрыта на обратной стороне Солнца и недоступна для прямого наблюдения. Примечательно, что всего три дня назад примерно из той же области был зафиксирован выброс другого крупного облака плазмы.

Ученые предположили, что эти два инцидента — недавний выброс и сегодняшний отрыв гигантского протуберанца — могут иметь единый источник активности. Они высказали мнение, что оба события, вероятно, связаны с тем же активным центром 4274. Этот центр, как напомнили исследователи, ранее, находясь в зоне видимости Земли, спровоцировал две самые мощные вспышки года — класса X5.1 и X4.0, и сейчас он как раз переместился на невидимую сторону Солнца.

