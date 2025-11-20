Лежавший в кармане паспорт РФ принял на себя осколок и спас пермяка на СВО

В Чусовом 25-летнему участнику СВО выдали новый паспорт — прежний документ оказался пробит осколком и фактически спас бойцу жизнь. Младший лейтенант с сентября 2022 года служит в 752-м мотострелковом полку и всегда носит паспорт в нагрудном кармане. Об этом рассказали в пресс-службе полиции региона.

Паспорт РФ спас бойцу жизнь. Фото © Telegram / Полиция Прикамья

Весной боец попал под обстрел: осколок боеприпаса угодил прямо в грудь, но смертельный удар принял на себя паспорт. В отпуск боец приехал только осенью и сразу обратился в миграционный отдел, где ему оформили новый документ в ускоренном порядке. При вручении сотрудники полиции пожелали военнослужащему здоровья и скорейшего возвращения домой, а в подарок передали Конституцию.

Ранее Life.ru писал про раненого бойца спецназа «Ахмат» с позывным Клим, который сумел на мотоцикле эвакуировать своего товарища в безопасную зону. Сам Клим отметил, что родом из Якутии и занимается эвакуацией в батальоне «Ваха». Инцидент произошёл на харьковском участке фронта.