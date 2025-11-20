Российские военные освободили населённый пункт Весёлое в Запорожской области. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба Минобороны России.

Заслуга принадлежит подразделениям группировки войск «Восток», которые продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли населённый пункт под контроль.

А ранее ВС РФ освободили Платоновку в ДНР, Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области. Успехи в данных направлениях продемонстрировали подразделения группировок войск «Север», «Юг» и «Восток».