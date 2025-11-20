Армия России изгнала ВСУ из Весёлого в Запорожской области
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военные освободили населённый пункт Весёлое в Запорожской области. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба Минобороны России.
Заслуга принадлежит подразделениям группировки войск «Восток», которые продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли населённый пункт под контроль.
А ранее ВС РФ освободили Платоновку в ДНР, Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области. Успехи в данных направлениях продемонстрировали подразделения группировок войск «Север», «Юг» и «Восток».
