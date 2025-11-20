По информации Politico, администрация президента США Дональда Трампа якобы вела переговоры с российской стороной по украинскому вопросу, исключив из процесса представителей Незалежной и Европы. Издание предполагает, что стороны могут достичь предварительных договорённостей о мирном урегулировании между Киевом и Москвой до конца текущей недели. Политолог Сергей Маркелов выразил уверенность в том, что подписание каких-либо соглашений в ближайшее время маловероятно.

«На сегодня нет ни одной причины, по которой бы это соглашение появилось и было бы подписано. Ни один разговор, связанный с подписаниями, с российской стороной не ведётся. Politico опирается на то, что американская команда якобы очень сильно поджала Владимира Зеленского со сливом компромата на Тимура Миндича», — указал специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

При этом Маркелов подчеркнул, что отсутствие подписания не означает стагнацию в переговорном процессе. Наблюдаемая ситуация, когда Украина наносит удары по Воронежу, делает перспективу подписания каких-либо документов до конца недели крайне сомнительной, дополнил политолог. Для этого необходимы реальные основания, а не только обсуждения и утечки информации в Politico.

Маркелов отметил, что текущим приоритетом является гуманитарная фаза переговоров между Киевом и Москвой. Эти переговоры вновь пройдут при участии посредников из Турции и Катара. Даже если в ходе этих переговоров будут достигнуты некоторые договорённости, они точно не будут означать завершение конфликта, подытожил специалист.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что мирный план США по Украине вызвал тревогу у европейских союзников. Содержание документа предполагает необходимость значительных территориальных компромиссов со стороны Украины. Европейские официальные лица, знакомые с положениями плана, убеждены, что выполнение данного требования будет равносильно поощрению российской политики.