Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 15:10

Политолог оценил возможность подписания «рамочного соглашения» по Украине на неделе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

По информации Politico, администрация президента США Дональда Трампа якобы вела переговоры с российской стороной по украинскому вопросу, исключив из процесса представителей Незалежной и Европы. Издание предполагает, что стороны могут достичь предварительных договорённостей о мирном урегулировании между Киевом и Москвой до конца текущей недели. Политолог Сергей Маркелов выразил уверенность в том, что подписание каких-либо соглашений в ближайшее время маловероятно.

«На сегодня нет ни одной причины, по которой бы это соглашение появилось и было бы подписано. Ни один разговор, связанный с подписаниями, с российской стороной не ведётся. Politico опирается на то, что американская команда якобы очень сильно поджала Владимира Зеленского со сливом компромата на Тимура Миндича», — указал специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

При этом Маркелов подчеркнул, что отсутствие подписания не означает стагнацию в переговорном процессе. Наблюдаемая ситуация, когда Украина наносит удары по Воронежу, делает перспективу подписания каких-либо документов до конца недели крайне сомнительной, дополнил политолог. Для этого необходимы реальные основания, а не только обсуждения и утечки информации в Politico.

Маркелов отметил, что текущим приоритетом является гуманитарная фаза переговоров между Киевом и Москвой. Эти переговоры вновь пройдут при участии посредников из Турции и Катара. Даже если в ходе этих переговоров будут достигнуты некоторые договорённости, они точно не будут означать завершение конфликта, подытожил специалист.

Украинские чиновники раскритиковали план США по урегулированию конфликта
Украинские чиновники раскритиковали план США по урегулированию конфликта

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что мирный план США по Украине вызвал тревогу у европейских союзников. Содержание документа предполагает необходимость значительных территориальных компромиссов со стороны Украины. Европейские официальные лица, знакомые с положениями плана, убеждены, что выполнение данного требования будет равносильно поощрению российской политики.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar