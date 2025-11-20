Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 ноября, 10:00

В Госдуме заявили, что исход СВО «уже предопределён»

Обложка © Life.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения проекта обращения к правительству заявил, что исход спецоперации, по его словам, «уже предопределён». Он отметил, что на территории Украины фактически воюют силы НАТО.

«В этой войне победа за Российской Федерацией уже предопределена. Уважаемые коллеги, на территории Украины воюет НАТО. Поэтому они так себя и ведут. Они хотят свои издержки взять и за счёт нашей страны компенсировать», — сказал Володин.

Ранее в Госдуме заявляли, что у РФ осталось около четырёх лет для принятия превентивных мер по предотвращению полномасштабного конфликта с НАТО. Запад открыто демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту, что требует адекватных ответных действий.

