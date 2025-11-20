Россия и США
20 ноября, 10:17

Фейковые аккаунты для вовлечения россиян в диверсии начали создавать на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Украинские спецслужбы начали массово создавать поддельные аккаунты в Telegram, чтобы втягивать россиян в диверсии и пытаться получить секретные данные. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в правоохранительных органах, фейки выглядят максимально реалистично: их заполняют фото и видео, созданными нейросетью. Через такие профили злоумышленники выходят на обычных граждан, силовиков и военных, пытаясь склонить их к противоправным действиям или выведать закрытую информацию. Подобные методы становятся всё более технологичными, а риск попасться на подделку растёт.

Ранее Life.ru сообщал, что в Харьковской области нейтрализовали специалист по информационным операциям Антон Бондаренко, который занимался распространением фейков о ходе спецоперации. В сферу его преступной деятельности входило планирование информационных кампаний, руководство агентурной сетью среди зарубежных журналистов и политологов, а также организация поставки материалов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

