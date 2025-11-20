Россиянам рассказали, как получить перерасчёт за холодные батареи

С наступлением отопительного сезона жители многоквартирных домов вправе требовать перерасчёт платежей, если температура в их квартирах не соответствует установленным нормам. О том, как грамотно действовать в такой ситуации, в интервью «Радио 1» рассказал член Координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Пётр Попов. Эксперт отметил, что первым шагом является проверка соответствия температуры официальным стандартам.

«Согласно действующему законодательству, температура должна быть не меньше 18 градусов, а в угловых квартирах — не ниже 20 градусов. Мы говорим про Подмосковье. Если вам субъективно кажется, что холодно, и вы не можете ходить по квартире в футболке — это уже веский повод для проверки», — пояснил он.

При выявлении проблемы следует незамедлительно обратиться в управляющую компанию по телефону, через диспетчерскую службу или лично. На устранение неисправности, по словам Попова, закон отводит от одного до семи суток.

Важнейшим этапом является официальная фиксация проблемы путём составления акта в простой письменной форме, который нужно направить в управляющую организацию. Специалист уточнил, что для этого удобно использовать такие платформы, как «Госуслуги.Дом», «Госуслуги» или «Добродел». Он подчеркнул, что ключ к успеху — это последовательность и документальное подтверждение каждого действия, и призвал граждан не мириться с дискомфортом, а отстаивать своё право на тепло.

Напомним, с 6 ноября в России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону. За несвоевременное устранение неполадок юридическим лицам грозит взыскание до 40 000 рублей. Ответственные лица, включая глав муниципалитетов и владельцев тепловых объектов, также несут финансовую ответственность в виде штрафа от 5 до 10 тысяч рублей за подобные нарушения.