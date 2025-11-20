Детей рвало кровью: Школьники отравились газом на уроке биологии в Краснодаре

В краснодарской школе № 104 несколько учеников попали в больницу с тяжёлым отравлением неизвестным газом после урока биологии. Как сообщает Kub Mash, детей рвало кровью.

Ученики попали в больницу с отравлением неизвестным газом после урока в школе Краснодара. Обложка © Telegram / Kub Mash

По словам учеников, едкий запах они почувствовали ещё на входе в кабинет. Ребята жаловались на тошноту и головокружение, но учительница велела им продолжать занятие. Ситуация стала критической, когда педагог открыла окно для проветривания. Зловонье только усилилось, и одна из школьниц потеряла сознание. Девочку срочно госпитализировали. К вечеру того же дня в больницу с рвотой с кровью и диареей увезли ещё двух подростков. У всех предварительно диагностировано отравление неизвестным газом.

Завуч учебного заведения на встрече с родителями сначала заявила, что семиклассницы смешивали газ из двух дезодорантов. Позже она изменила показания, утверждая, что в классе пахло дихлофосом. Руководство школы на данный момент не давало официальных комментариев для прессы.

