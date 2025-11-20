Детей рвало кровью: Школьники отравились газом на уроке биологии в Краснодаре
KubMash: В школе в Краснодаре ученики отравились газом на уроке, их рвало кровью
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BestPhotoPlus
В краснодарской школе № 104 несколько учеников попали в больницу с тяжёлым отравлением неизвестным газом после урока биологии. Как сообщает Kub Mash, детей рвало кровью.
Ученики попали в больницу с отравлением неизвестным газом после урока в школе Краснодара. Обложка © Telegram / Kub Mash
По словам учеников, едкий запах они почувствовали ещё на входе в кабинет. Ребята жаловались на тошноту и головокружение, но учительница велела им продолжать занятие. Ситуация стала критической, когда педагог открыла окно для проветривания. Зловонье только усилилось, и одна из школьниц потеряла сознание. Девочку срочно госпитализировали. К вечеру того же дня в больницу с рвотой с кровью и диареей увезли ещё двух подростков. У всех предварительно диагностировано отравление неизвестным газом.
Завуч учебного заведения на встрече с родителями сначала заявила, что семиклассницы смешивали газ из двух дезодорантов. Позже она изменила показания, утверждая, что в классе пахло дихлофосом. Руководство школы на данный момент не давало официальных комментариев для прессы.
Ранее Life.ru сообщал, что суд закрыл кафе в Калининграде, где 9 школьников отравились продуктами с пола. В заведении игнорировали базовые правила гигиены — не проводили регулярную уборку помещений и не следили за здоровьем работников.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.