Кремль анонсировал встречу Путина с Патриархом Кириллом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал личную встречу российского лидера Владимира Путина и Патриарха Кирилла по случаю дня рождения предстоятеля РПЦ.

Путин намерен провести встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом сегодня, чтобы лично выразить поздравления по случаю его дня рождения. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства на брифинге для журналистов.

По словам представителя Кремля, Путин запланировал общение с Патриархом Кириллом именно для того, чтобы поздравить Его Святейшество с личной датой.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин выразил признательность служителям Русской православной церкви, которые продолжают нести социальное и гуманитарное служение в зоне специальной военной операции. В приветственной телеграмме на имя Патриарха Московского и всея Руси Кирилла он отметил, что духовенство оказывает серьёзную поддержку как военнослужащим, так и мирным жителям, оказавшимся в трудной ситуации.