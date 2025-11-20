Новый мирный план Соединённых Штатов по Украине может столкнуться с сознательным срывом со стороны Киева и его европейских союзников. Такую точку зрения в беседе с «Ридусом» высказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Политик указал, что предполагаемое рамочное соглашение было разработано без участия Украины и Европы, что грубо нарушает ключевой принцип международной дипломатии. Он добавил, что для Великобритании и Евросоюза принятие продиктованных Вашингтоном условий равносильно потере лица, поэтому они приложат все силы, чтобы не допустить такого сценария.

Олейник предположил, что для срыва договорённостей может быть применён излюбленный метод — чудовищная провокация, на этот раз возможно, непосредственно на территории России. Это направлено на то, чтобы спровоцировать Москву на полный разрыв отношений с киевским режимом.

«Чудовищная провокация — излюбленный метод европейцев, особенно англичан», — заявил он, призвав российские спецслужбы проявлять предельную бдительность.

Ранее сообщалось, что Киев резко отреагировал на новый план США по урегулированию конфликта, назвав его фактически уступкой «максималистским требованиям Кремля». По мнению официальных лиц Украины, текущая редакция документа не может быть принята, поскольку она в основном ориентирована на защиту интересов Российской Федерации.