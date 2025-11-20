Россия и США
20 ноября, 10:50

Польша закрытием генконсульства в Гданьске достигла «дна» в отношениях с РФ, заявил дипломат

Обложка © gdansk.mid.ru

Польша, приняв решение о закрытии Генерального консульства РФ в Гданьске, достигла дна в двусторонних отношениях с Россией. Такое заявление сделал временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш в интервью телеканалу «Звезда».

«Безусловно, закрытие генконсульства в Гданьске создаст нам определённые неудобства, большая нагрузка будет на консульский отдел нашего посольства. Но ничего, справимся, не впервой. Тем более расстояния в Польше не такие большие... Но как поляки будут ездить из Москвы в Иркутск, во Владивосток, если мы закроем», — сказал собеседник издания.

Напомним, Польша объявила, что закрывает последнее работающее генконсульство России в Гданьске по решению своего МИД. Поводом для данного решения, предположительно, стал взрыв на железнодорожной ветке, который премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал как диверсию, предположив украинский след. Тем не менее, министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш возложил ответственность за инцидент на Россию, хотя никаких подтверждающих данных представлено не было.

