Украина сообщила о передаче 1 тысячи тел погибших военнослужащих

Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших украинских военнослужащих. Об этом сообщил украинский координационный штаб. Российская сторона информацию об обмене на данный момент не комментировала.

Как уточняется, украинские правоохранительные органы совместно с экспертными учреждениями МВД проведут необходимые судебно-медицинские экспертизы и процедуры идентификации тел.

Передача тел погибших осуществляется в рамках гуманитарных мероприятий, направленных на установление личности военнослужащих и их последующее захоронение.

Ранее сообщалось, что Украина ведёт переговоры о новом обмене пленными с Россией. Как заявил секретарь СНБО Рустем Умеров, в этом процессе участвуют посредники из Турции и ОАЭ, цель — возобновить обмен военнопленными с РФ к новогодним праздникам.