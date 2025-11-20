Рязанцы взбунтовались против мегасвинарников

Жители Рязанской области назвали строительство крупных свинокомплексов одной из главных угроз для региона. Проекты холдинга «Агропромкомплектация» вызвали массовые протесты в нескольких районах — люди опасаются экологической катастрофы, пишет «Газета.ru».

«Последствия можно перечислять бесконечно: загрязнение земли, воды и воздуха, тошнотворный запах… Люди знают, что это такое», — рассказала местная жительница.

На данный момент через суд удалось остановить строительство трёх объектов, но компания намерена продолжить работу в других округах. Активисты предупреждают, что новые свинокомплексы приведут к оттоку населения и деградации сёл. Часть жителей уже приостановила ремонты и ищет варианты для переезда.

А ранее Life.ru писал, что в российском регионе объявлен карантин в связи со вспышкой смертельного заболевания. Очаг распространения этой опасной инфекции выявлен в одном из подсобных хозяйств села, в связи с чем в радиусе трёх километров введён карантин.