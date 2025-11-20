Военкор Коц подтвердил обмен телами военных с Украиной по формуле 1000 на 30

Очередной этап гуманитарной операции по обмену телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной успешно завершён. Согласно информации военного корреспондента Александра Коца, 20 ноября российская сторона получила останки 30 своих бойцов, а передала 1000 тел.

Обмен погибшими военными между Россией и Украиной. Фото © Telegram / Kotsnews

«На Родину возвращаются 30 наших героев», — сообщил Коц в своём Telegram-канале.

По данным военкора, общее количество переданных Украине тел её военнослужащих уже превысило отметку в 10 тысяч. Останки перевозят на машинах КамАЗ, которые регулярно курсируют из-под Красноармейска (Покровска) — населённого пункта, находящегося в зоне активных боевых действий.

Ранее сообщалось, что после передачи украинские правоохранительные органы и эксперты МВД проведут судебно-медицинские экспертизы и процедуры идентификации тел.