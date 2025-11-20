«Заплатили 20-летнюю пенсию»: Джигурда заявил, что согласился позориться в алкогольном шоу за баснословный гонорар

Шоумен Никита Джигурда заявил, что он и Анастасия Волочкова участвовали в шоу «Звёзды под капельницей» ради внушительного гонорара. В видеообращении артист похвастался, что получил за участие в проекте огромные деньги.

Джигурда заявил, что согласился позориться в алкогольном шоу за баснословный гонорар. Видео © Telegram / dzhigurda27

Джигурда признался, что его участие в телешоу было продиктовано исключительно корыстными мотивами. Он подчеркнул, что алкоголь не является его проблемой, а его выходки – всего лишь игра на публику. За эту «игру» ему заплатили сумму, равную 20 его пенсиям. По словам шоумена, всё было срежиссировано, а действия участников жёстко контролировались.

«Я получил сумму, эквивалентную 20 годам моей пенсии — я же пенсионер! Вот 20-летнюю пенсию мне заплатили одноразово за участие и за определенные действия — чтобы я напился, покуролесил», — заверил Джигурда подписчиков.

Минимальная пенсия составляет 13 тысяч рублей, в то время как средняя достигает 25 тысяч. Следовательно, общий объём выплат шоумену за участие в шоу оценивается в диапазоне от 3 до 6 миллионов рублей.

Ранее Волочкова рассказала, почему сбежала из шоу «Звёзды под капельницей». По словам балерины, перед съёмками им даже порекомендовали «нажраться и выпить». Однако у Волочковой были совсем другие планы.