Власть Владимира Зеленского и его окружения скоро закончится. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

«Завтра не будет на Украине ни Зеленского, ни его приспешников, потому что все то, что они делали, было направлено против народа Украины, против мировых договорённостей и институтов безопасности», — отметил парламентарий.

На фоне коррупционного скандала в высших эшелонах власти Владимир Зеленский, по некоторым данным, находится в состоянии отчаяния. Пока Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит масштабные обыски, главарь украинского режима отправился галопом по Европам. По сведениям из парламентских источников, уже в четверг Зеленский может уволить главу Офиса президента Андрея Ермака, отставки которого требуют представители нескольких политических фракций.

Володин ранее заявлял, что исход СВО уже предопределён. Он отметил, что на территории Украины фактически воюют силы НАТО, которые хотят компенсировать свои издержки при помощи России.