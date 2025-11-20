Лукашенко предостерёг Зеленского о судьбе после коррупционных разоблачений
Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
На фоне разгорающегося на Украине коррупционного скандала белорусский лидер Александр Лукашенко озвучил предостережение в адрес Владимира Зеленского, заявив, что его собственные западные «кураторы» могут инициировать его смещение с поста.
Ссылаясь на заявления Лукашенко, агентство «Белта» передало, что президент Беларуси усомнился в искренности реакции на хищения. Он указал на кажущуюся незначительность суммы в 100 миллионов долларов на фоне общей финансовой поддержки, которую Украина получила от США (он сослался на оценку Трампа в 300 миллиардов долларов).
Однако, по мнению Лукашенко, не сумма украденного является главным. Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что вскрытие коррупционной схемы, охватывающей всех руководителей, дало внешним силам рычаг управления. Он пояснил, что сейчас иностранные «партнёры» диктуют, кого следует отстранить. В этой связи Лукашенко заключил, что, если они могут убирать других по указке «из-за океана», то следующим на очереди может оказаться и сам Зеленский.
Напомним, ранее детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Однако совладельца «Квартала 95» не успели застать дома — предприниматель покинул страну за несколько часов до обысков. В деле также фигурирует секретарь СНБО Рустем Умеров, который на всякий случай уехал в длительную командировку. По данным Clash Report, он отказался возвращаться на Украину.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.