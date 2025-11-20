На фоне разгорающегося на Украине коррупционного скандала белорусский лидер Александр Лукашенко озвучил предостережение в адрес Владимира Зеленского, заявив, что его собственные западные «кураторы» могут инициировать его смещение с поста.

Ссылаясь на заявления Лукашенко, агентство «Белта» передало, что президент Беларуси усомнился в искренности реакции на хищения. Он указал на кажущуюся незначительность суммы в 100 миллионов долларов на фоне общей финансовой поддержки, которую Украина получила от США (он сослался на оценку Трампа в 300 миллиардов долларов).

Однако, по мнению Лукашенко, не сумма украденного является главным. Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что вскрытие коррупционной схемы, охватывающей всех руководителей, дало внешним силам рычаг управления. Он пояснил, что сейчас иностранные «партнёры» диктуют, кого следует отстранить. В этой связи Лукашенко заключил, что, если они могут убирать других по указке «из-за океана», то следующим на очереди может оказаться и сам Зеленский.