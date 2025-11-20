Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 09:30

Политолог раскрыл, как коррупционный скандал на Украине поможет Трампу «задавить» Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Коррупционный скандал на Украине создаёт благоприятные условия для президента США Дональда Трампа, стремящегося установить более жёсткий контроль над администрацией Владимира Зеленского. Такую точку зрения в беседе с радио «Комсомольская правда» высказал военный аналитик Владислав Шурыгин.

«Очевидно, что Трамп в начале своего нынешнего срока, пытаясь урегулировать конфликт, тут же столкнулся с огромным сопротивлением Запада и с тем, что Запад всячески выгораживает Зеленского», — отметил эксперт.

По его словам, защита, ранее предоставляемая главе киевского режима, ослабевает. Трамп осознаёт, что европейские союзники больше не в состоянии оказывать поддержку коррумпированному лидеру в прежнем объёме.

Верховная рада приостановила работу на фоне коррупционного скандала
Верховная рада приостановила работу на фоне коррупционного скандала

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Согласно обвинительному заключению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), фамилия Зеленского присутствует в материалах расследования. По версии следствия, предприниматель, используя личные связи с главой государства и рядом госслужащих, организовал схему по легализации средств в обход ограничений, действующих в период военного положения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar