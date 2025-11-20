Политолог раскрыл, как коррупционный скандал на Украине поможет Трампу «задавить» Зеленского
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Коррупционный скандал на Украине создаёт благоприятные условия для президента США Дональда Трампа, стремящегося установить более жёсткий контроль над администрацией Владимира Зеленского. Такую точку зрения в беседе с радио «Комсомольская правда» высказал военный аналитик Владислав Шурыгин.
«Очевидно, что Трамп в начале своего нынешнего срока, пытаясь урегулировать конфликт, тут же столкнулся с огромным сопротивлением Запада и с тем, что Запад всячески выгораживает Зеленского», — отметил эксперт.
По его словам, защита, ранее предоставляемая главе киевского режима, ослабевает. Трамп осознаёт, что европейские союзники больше не в состоянии оказывать поддержку коррумпированному лидеру в прежнем объёме.
Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Согласно обвинительному заключению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), фамилия Зеленского присутствует в материалах расследования. По версии следствия, предприниматель, используя личные связи с главой государства и рядом госслужащих, организовал схему по легализации средств в обход ограничений, действующих в период военного положения.
