Коррупционный скандал на Украине создаёт благоприятные условия для президента США Дональда Трампа, стремящегося установить более жёсткий контроль над администрацией Владимира Зеленского. Такую точку зрения в беседе с радио «Комсомольская правда» высказал военный аналитик Владислав Шурыгин.

«Очевидно, что Трамп в начале своего нынешнего срока, пытаясь урегулировать конфликт, тут же столкнулся с огромным сопротивлением Запада и с тем, что Запад всячески выгораживает Зеленского», — отметил эксперт.

По его словам, защита, ранее предоставляемая главе киевского режима, ослабевает. Трамп осознаёт, что европейские союзники больше не в состоянии оказывать поддержку коррумпированному лидеру в прежнем объёме.