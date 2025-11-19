Верховная рада приостановила работу на фоне коррупционного скандала

Верховная рада приостановила свою работу на неопределённый срок на фоне коррупционного скандала, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем, считающимся соратником главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом пишут украинские СМИ.

Как сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук на пленарном заседании, депутаты переходят в режим консультаций. О дате следующего заседания будет объявлено дополнительно.