19 ноября, 20:30

Верховная рада приостановила работу на фоне коррупционного скандала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Верховная рада приостановила свою работу на неопределённый срок на фоне коррупционного скандала, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем, считающимся соратником главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом пишут украинские СМИ.

Как сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук на пленарном заседании, депутаты переходят в режим консультаций. О дате следующего заседания будет объявлено дополнительно.

На Украине запретили придавать огласке «дело Миндича» из-за «военной тайны»

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Согласно обвинительному заключению НАБУ, имя Зеленского также фигурирует в материалах дела — бизнесмен использовал дружеские отношения с бывшим комиком и другими чиновниками для отмывания денег в условиях военного положения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

