Силуанов: В 2026 году будет уделено особое внимание сокращению теневого сектора

В 2026 году Министерство финансов России намерено активно бороться с теневой экономикой, уделяя особое внимание уменьшению доли наличных расчётов. Такое заявление сделал глава ведомства Антон Силуанов в ходе расширенного заседания Федеральной налоговой службы.

Он сообщил, что соответствующие поручения министерству были даны правительством и президентом Владимиром Путиным, и теперь предстоит разработать и осуществить ряд мероприятий. В рамках борьбы с неформальным сектором экономики Минфин также планирует активизировать мониторинг деятельности рекламодателей, предоставляющих коммерческие площади, и контроля за применением ими контрольно-кассовой техники (ККТ).

«Мы видим, что есть ещё серый сектор в этом направлении. Поэтому есть над чем работать», — заключил Силуанов.

В частности, обсуждается распространенный среди небольших продавцов способ принимать оплату наличными, что дает им возможность проводить операции вне официальной системы учёта.

Ранее сообщалось, что аферисты звонят россиянам и требуют передать наличные под предлогом проверки подлинности купюр или декларирования средств. Как предупредили в МВД, законное изъятие денежных средств возможно лишь при личном участии следователя и понятых с оформлением соответствующих документов.