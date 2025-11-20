Россия и США
20 ноября, 12:38

Таролога из Краснодара оштрафовали за публикацию карты с изображением «сатаниского»* божества

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Noody

Жительницу Краснодара оштрафовали за публикацию в социальной сети фотографии карты Таро, на которой была изображена пентаграмма. Решение по административному делу было вынесено Ленинским районным судом города.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что на спорном изображении присутствовала классическая иконография языческого божества Бафомета, дополненная чётко прорисованной пентаграммой. Представители правоохранительных структур провели экспертизу и пришли к заключению, что данные элементы соответствуют символике «Международного движения сатанистов»*. Обвиняемая, представляющаяся в социальной сети «ВКонтакте» профессиональным тарологом, в ходе процесса полностью признала предъявленные ей обвинения и раскаялась в содеянном.

Судья, рассматривая материалы административного дела, принял во внимание смягчающие вину обстоятельства, в числе которых значилось чистосердечное признание подсудимой. В результате он назначил обвиняемой минимальное наказание по соответствующей статье. Размер штрафа составил одну тысячу рублей.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае осудили местную жительницу, называвшую себя ведьмой, за демонстрацию в социальных сетях символики сатанизма*. Оперативники провели проверку по месту её проживания, где и была изъята вся ритуальная атрибутика. В материалах дела уточняется, что гражданка публично позиционировала себя как колдунью.

* Движение признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.

Юлия Сафиулина
